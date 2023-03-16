الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣
٠٨:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بري: إطالة الشغور الرئاسي سيكون له تداعيات كارثية 

بري: إطالة الشغور الرئاسي سيكون له تداعيات كارثية 
الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

أشار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى أنني لا أخفي قلقي من أن إطالة أمد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والإمعان في تعطيل عمل المؤسسات، سيكون له تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطلين.

العالم - لبنان

وامل بري، أنّ يتمكن المجلس النيابي من إنجاز إستحقاق رئاسة الجمهورية قريبًا، معتبرًا أن المطلوب من الجميع الإدراك بأن ما من أحد يملك ترف هدر الوقت، في ظل تردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية على النحو الذي يجري، خاصة بعد أن تخطى سعر صرف الدولار المئة الف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وجدد بري الأربعاء خلال لقائه وفدًا موسعًا من لقاء التوازن الوطني التأكيد على أن إنتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح الحل الذي يمهد لسلوك مسار الإنقاذ، كما رأى أن لبنان يمتلك كل مقومات النهوض والتعافي من الأزمات، التي يتخبط بها، وكل ذلك رهن بالإستثمار على النوايا الصادقة والإرادات الخيرة والوعي بأن لبنان أصغر من أن يُقسم، وأن لا خيار لمقاربة كل القضايا مهما كبرت أو صغرت إلا بالحوار والتوافق، وفي المقدمة رئاسة الجمهورية.

وعن موضوع الإتفاق بين السعودية وإيران، أكّد رئيس المجلس أن هذا الإتفاق سيلقي بظلال إيجابية على الوضع في المنطقة بأسرها.

وفي ملف النازحين السوريين، شدّد على وجوب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والاخلاقية والقانونية كاملة، حيال حل مسألة النازحين، لافتاً الى أن "المدخل إلى ذلك يكون من خلال فتح قنوات التواصل مع سوريا.

روابط ذات صلة

رئيس برلمان لبنان يشيد بالاتفاق بين إيران والسعودية

استحقاق لبنان الدستوري في حالة ترقُّب وانتظار تحت وقع تدخل أميركي سعودي

التيار الوطني الحر: حان وقت التحاور والتفاهم حول انتخابات الرئاسة

الشيخ قاسم عن الاستحقاق الرئاسي: طريقان لا ثالث لهما

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. مناورات ايرانية صينية روسية في البحار

بري: إطالة الشغور الرئاسي سيكون له تداعيات كارثية 

قطار يحمل مواد خطرة يخرج عن مساره في ولاية أريزونا الأمريكية

شاهد.. الرئيس السوري يحسم مصير اللقاء مع الرئيس التركي

الامم المتحدة تصف زيارة مبعوث غوتيريش الى طهران ايجابية

وزير الصناعة الافغاني بالوكالة يؤكد على اهمية الاستثمار في منظمة تشابهار