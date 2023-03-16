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قطار يحمل مواد خطرة يخرج عن مساره في ولاية أريزونا الأمريكية

قطار يحمل مواد خطرة يخرج عن مساره في ولاية أريزونا الأمريكية
الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال متحدث باسم مكتب شرطة مقاطعة موهافي في ولاية أريزونا الأمريكية إن قطار شحن يحمل مواد خطرة خرج عن مساره في غرب الولاية.

العالم - الأميرکيتان

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه لم ترد تقارير فورية عن حدوث تسربات بعد انحراف القطار عن مساره في مقاطعة موهافي بالقرب من الحدود مع كاليفورنيا ونيفادا.

وتم إخطار مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي (NTSB) وسكة حديد BNSF ويقومان بالتحقيق في الأمر.

يذكر أن انحراف قطار الشحن الذي كان تديره نورفولك الجنوبي، عن مساره في فبراير الماضي، الذي كان يضم 50 عربة، 10 منها تحمل كلوريد الفينيل، أدى إلى تسرب أكثر من مليون برميل من المواد الخطرة والملوثات في البيئة المحيطة ببلدة شرق فلسطين في أوهايو.

وفي أوائل شهر مارس الحالي، انحرف قطار شحن يضم 212 قاطرة محملة بمواد خطيرة عن مساره في مقاطعة كلارك بولاية أوهايو.

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قطار يحمل مواد خطرة يخرج عن مساره في ولاية أريزونا الأمريكية

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