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الرئيس السوري: لدينا أدلة تؤكد تدريب الولايات المتحدة لإرهابيين في قاعدة التنف

الرئيس السوري: لدينا أدلة تؤكد تدريب الولايات المتحدة لإرهابيين في قاعدة التنف
الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن القيادة السورية لديها أدلة تؤكد قيام الولايات المتحدة بتدريب إرهابيين في قاعدة التنف العسكرية.

العالم - سوريا

وأضاف الرئيس السوري في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "نحن نواجه الجماعات الإرهابية بشكل مباشر بالقرب من منطقة التنف، وبالطبع نعرف من هذه الاشتباكات ومن المعتقلين من أين أتوا. التنف معسكر إرهابي كامل، وليس له هدف آخر"، وتساءل الأسد: ما الذي تستفيده الولايات المتحدة من وجودها في هذه المنطقة في قلب منطقة صحراوية؟".

وأكد الأسد أنه "لا يوجد شك في أن لديهم (الأمريكيين) مخيمات للإرهابيين يتواجد فيها عشرات الآلاف مع عائلاتهم".

وقال إن الولايات المتحدة "تقوم بإرسال هؤلاء الأشخاص من وقت لآخر للقيام بعمليات هجوم على الجيش السوري ... نحن متأكدون من هذا الشيء والأدلة موجودة على أرض الواقع".

وفي معرض جوابه عن سؤال حول إمكانية إرسال إرهابيين من سوريا للقتال ضد روسيا في أوكرانيا، قال الرئيس السوري: "هذا هو الشيء التقليدي الذي يحدث بشكل مستمر ولا يرتبط لا بسوريا ولا بأوكرانيا، هو يرتبط بآلية عمل أمريكا والدول الغربية بالنسبة لموضوع استخدام الإرهاب كوكيل لهم في حروبهم، فمن الطبيعي أن يكون هناك إرهابيون نُقلوا من مناطق أخرى بما فيها سوريا ليحاربوا روسيا في أوكرانيا".

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