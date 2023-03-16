الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣
١٠:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

تعليق صاروخي من بيونغ يانغ علی العلاقات الكورية اليابانية

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

قبل ساعات فقط من القمة التاريخية لكوريا الجنوبية واليابان في طوكيو ووصول الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول للمشاركة فيها، أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه في أنه صاروخ باليستي عابر للقارات سقط في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

العالم - أسيا

تأتي زيارة يون سوك يول لطوكيو بعد انقطاع دام اثني عشر عاماً على خلفية الفظائع التي ارتكبتها اليابان خلال حكمها الاستعماري لكوريا الجنوبية لمدة خمسة وثلاثين عاماً ولتعزيز الروابط في مواجهة العدوانية المتنامية لبيونغ يانغ.

هذه التجربة الصاروخية هي ثالث استعراض قوة لكوريا الشمالية خلال الاسبوع الماضي وتأتي بينما تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما، مناورات تدينها بيونغ يانغ وتعتبرها أعمالاً عدائية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي إنّ قواتها العسكرية رصدت إطلاق صاروخ بالستي بعيد المدى من محيط منطقة سونان في بيونغ يانغ، صاروخ عابر للقارات حلّق مسافة ألف كيلومتر تم إطلاقه على مسار مرتفع، وعادة ما يتم ذلك لتجنب التحليق فوق البلدان المجاورة.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية، دعا الرئيس الكوري يون سوك يول إلى تعزيز التعاون الثلاثي مع اليابان والولايات المتحدة، قائلاً إنّ كوريا الشمالية ستدفع ثمناً واضحاً لمثل هذه الاستفزازات المتهورة.

طوكيو لم تؤكد أي معلومات عن وقوع أضرار بسبب الصاروخ، وقدّمت احتجاجاً عبر سفارة كوريا الشمالية في بكين.

روابط ذات صلة

البنتاغون: إذا استخدمت كوريا الشمالية سلاحا نوويا فسيعني ذلك نهايتها

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. كارثة جديدة تضرب تركيا؛ غير الزلزال

شاهد بالفيديو.. تعليق صاروخي من بيونغ يانغ علی العلاقات الكورية اليابانية

أهم عناوين الصحف الإيرانية صباح اليوم الخميس 16 مارس 2023

كنعاني : مبادرة الوساطة العراقية ناجمة عن رؤية الشهيد سليماني

بالفيديو.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بالفيديو.. منطقة الخليج الفارسي بين مشروعين