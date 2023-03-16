تعليق صاروخي من بيونغ يانغ علی العلاقات الكورية اليابانية

العالم - أسيا

تأتي زيارة يون سوك يول لطوكيو بعد انقطاع دام اثني عشر عاماً على خلفية الفظائع التي ارتكبتها اليابان خلال حكمها الاستعماري لكوريا الجنوبية لمدة خمسة وثلاثين عاماً ولتعزيز الروابط في مواجهة العدوانية المتنامية لبيونغ يانغ.

هذه التجربة الصاروخية هي ثالث استعراض قوة لكوريا الشمالية خلال الاسبوع الماضي وتأتي بينما تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما، مناورات تدينها بيونغ يانغ وتعتبرها أعمالاً عدائية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي إنّ قواتها العسكرية رصدت إطلاق صاروخ بالستي بعيد المدى من محيط منطقة سونان في بيونغ يانغ، صاروخ عابر للقارات حلّق مسافة ألف كيلومتر تم إطلاقه على مسار مرتفع، وعادة ما يتم ذلك لتجنب التحليق فوق البلدان المجاورة.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية، دعا الرئيس الكوري يون سوك يول إلى تعزيز التعاون الثلاثي مع اليابان والولايات المتحدة، قائلاً إنّ كوريا الشمالية ستدفع ثمناً واضحاً لمثل هذه الاستفزازات المتهورة.

طوكيو لم تؤكد أي معلومات عن وقوع أضرار بسبب الصاروخ، وقدّمت احتجاجاً عبر سفارة كوريا الشمالية في بكين.