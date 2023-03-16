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شاهد بالفيديو.. كارثة جديدة تضرب تركيا؛ غير الزلزال

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

قُتل أكثر من 14شخصا وفقد آخرون نتيجة فيضانات اجتاحت مناطق في جنوب شرق تركيا تضررت بالزلزال المدمر الذي وقع الشهر الماضي.

العالم - حوادث

كارثةً تلو أخرى، تشهدها المناطقُ الجنوبية في تركيا التي لم تتعافَ بعدُ من آثار الزلزال المدمر الذي ضربَ البلادَ قبلَ شهر، حيثُ أدتْ الأمطار الغزيرة والمستمرة منذُ الثلاثاء إلى حدوث سيولٍ وفيضاناتٍ تسببتْ بمصرع وفقدان العشرات في ولايتي شانلي أورفا، وأديامان المجاورة.

وأعلنَ وزيرُ الداخلية التركي سليمان صويلو خلالَ مؤتمرٍ صحافي في ولاية شانلي أورفة مع وزيري الخزانة والمالية نور الدين نباتي، والزراعة والغابات وحيد كيريشجي، ارتفاعَ حصيلة ضحايا كارثة السيول والفيضانات جنوبيَ البلاد إلى اربعةَ عشَر شخصاً على الأاقل.

وقال سليمان صويلو:"المنطقةُ المتضررة من كارثة الزلازل في فبراير الماضي شهدت أمطاراً غزيرة بدءاً من صباح الثلاثاء. غزارةُ الأمطار ازدادتْ فجرَ الأربعاء في ولايات شانلي أورفة وأدي يامان وملاطية، ما أدى إلى حدوث سيول، الكارثةُ أسفرتْ عن وفاة اثني عشَر شخصاً في شانلي أورفة، واثنين في أدي يامان، وأعمالُ البحث مستمرةٌ عن مفقودين".

وأظهرتْ صورٌ التُقطتْ الأربعاء طرقاً في شانلي أورفا غطّتْها سيولٌ جرفتْ سياراتٍ وشاحنات.

وتم إغلاقُ مدارسَ في 'شانلي أورفا'، حيثُ غَرقتْ منازلُ سكنيةٌ أيضا، وحثّتْ السلطاتُ السكانَ المحليين على الانتقال إلى مناطقَ آمنة.

وقالتْ إدارةُ الكوارث والطوارئ في البلاد (آفاد) إنّ جهودَ البحث والإنقاذ عن المفقودين والمحاصرين في المباني مازالت جاريةً بمشاركة غواصين وقوارب.

وأجْلَتْ السلطاتُ العديدَ من الأشخاص من مخيمٍ غَمرته مياهُ الفيضانات في شانلي أورفة، حيثُ كانَ الناجون من الزلزال يحتمون في الخيام.

وأظهرتْ مقاطعُ فيديو نقلتْها وسائلُ الإعلام التركية ومستخدمو مواقع التواصل، السيولَ التي أدتْ إلى انجراف التربة والمركبات، وألحقتْ أضراراً ماديةً كبيرة بالأبنية والمحلات التجارية.

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شاهد بالفيديو.. كارثة جديدة تضرب تركيا؛ غير الزلزال

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