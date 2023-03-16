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ايران؛ الأولی عالميا في الصناعات اليدوية

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

تعتبر الصناعات اليدوية في إيران من أبرز الفنون المتجذرة في عمق ثقافة البلاد وتاريخها، فضلاً عن تنوعها الواسع، حيث تحتل ايران المرتبة الأولى عالمياً في مجال الصناعات اليدوية المتميزة والرائدة.

العالم - مراسلون

رغم انواع الحصار فی المجالات المختلفة ظلت إيران شذرة لامعة بفنونها و آثارها في خاتم الشرق الأوسط واحتلت المرتبة الأولى عالمياً في مجال الصناعات اليدوية. و بين فترة وفترة نشاهد عرض نماذج من هذه الفنون في إحدى المعارض الدولية والداخلية.

وتستضيف محافظة خوزستان، جماليات و آثار سائر المحافظات الايرانية الفنية على أعتاب بداية السنة الشمسية الجديدة.

معرض الاهواز الدولی ضم عرضا و بيعا لحرف ومشغولات يدوية عالية الجودة من إعداد مجموعة من حرفيين الإيرانيين المهرة.

الحرف اليدوية المحلية تتوزع في 296 مجالا مختلفا واکثر من مليوني فنان ایراني يمتهنون مختلف أنواع الحرف ويعملمون في مختلف المجالات من بينها الإنتاج والبيع والتصميم والصادرات والمهن ذات الصلة بالحرف اليدوية.

تلعب الحرف اليدوية دورا مهماً للغاية في تمثيل ثقافة وتقاليد أي بلد أو منطقة، وهي وسيلة مهمة للحفاظ على الفنون التقليدية الغنية بالتراث والثقافة والمهارات.

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شاهد بالفيديو.. ايران؛ الأولی عالميا في الصناعات اليدوية