آفاق جديدة امام منطقة الخليج الفارسي

العالم – ما رأيکم

ويشير أکاديميون الی زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الی الامارات، مؤکدين ان الخطاب الايراني، دائماً كان يركز علی حسن الجوار والعلاقات الطبيعية وعدم تدخل القوی الغريبة عن المنطقة في العلاقات بين هذه الدول.

وويضيف أکاديميون ان التواصل الايراني – الاماراتي ليس جديداً وأن زيارة شمخاني ليست مفاجئة؛ لكن المهم في الموضوع هو التسريع في هذه الزيارة وهو ما يتعلق بخيار اتخذته دول الخليج (الفارسي) بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، انه يفترض البحث عن المصلحة القومية الخاصة بعيداً عن المعطی الاميركي.

ويوضح کتاب سياسيين ان واقع العلاقات في السنوات الاخيرة يثبت ان الطرف الاميركي دائماً ما يراعي مصالحه الخاصة ويهدف الی الاستفادة من دول الخليج (الفارسي) علی انها مجرد أدوات للتأثير دون أن يراعي مصالحها.

ويبيّن کتاب سياسيين ان هذا الخيار الجديد الذي اتخذته دول الخليج الفارسي تبلور منذ عام 2020 مروراً بالحرب الاوكرانية والموقف السعودي الی جانب روسيا والانفتاح الی الصين وصولاً الی ان المعطی الخليجي هو البحث عن المصلحة الخاصة؛ حسن الجوار.

ويكشف خبراء استراتيجيين عن وجود مشروعين مضادين في منطقة الخليج الفارسي، بدأ أحدهما يتغلب علی الاخر، اخيراً.

ويقول خبراء استراتيجيين ان هناك مشروعان الاول صيني يريد استقرار المنطقة امنياً واقتصادياً وسياسياً والثاني اميركياً صهيونياً يبحث عن ايجاد اصطفافات وخلافات وهمية علی صعيد المنطقة لاستخدامها من أجل بيع السلاح لدول المنطقة.

ويشير خبراء استراتيجيين الی تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان حول وجود الكثير من فرص الاستثمار السعودي في إيران وايضاً علی شمخاني الی الامارات، مؤكدين ان هذه المؤشرات تكشف عن انحسار دور الولايات المتحدة في المنطقة، بحيث انه حتی شركائها بدأوا عدم الاتكال عليها بعد ظهور لاعبة جديدة في المنطقة وهي الصين.

ويعتبر سياسيون بريطانيون ان العلاقات الاماراتية السعودية مع ايران سوف تشكل تغييرات هامة في تحالفات المنطقة من شأنها ان تنتهي بانهيار الجامعة العربية، مؤكدين ان هذا المحور الجديد سوف يخدم مصالح الدول المنضمة اليه في النظام العالمي الجديد الذي سوف يتبلور بعد الحرب الروسية الاوكرانية.

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