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بالفيديو.. احتجاجات عارمة تشمل اغلاق الشوارع في كيان الاحتلال

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

تشهد الاراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الخميس، مظاهرات تشمل إغلاق شوارع ومفترقات طرق في أنحائها. وفي موازاة ذلك، تستعد الشرطة الاسرائيلة بقوات كبيرة لمنع إغلاق هذه الشوارع.

العالم ـ الاحتلال

وتتواصل الاحتجاجات ضد خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء. وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تصعيدها، وأن المتظاهرين سيغلقون شوارع ومفترقات طرق وتنظيم مسيرات ومظاهرات في عشرات المواقع في أنحاء الكيان، وبضمنها مظاهرات مقابل سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في تل أبيب وأماكن مركزية في المدينة.

وأغلق متظاهرون طريق الشاطئ بين حيفا وتل أبيب باتجاه الجنوب، فيما أغلق متظاهرون مفترق في شارع رقم 40 في جنوب کیان الاحتلال. ووضع طلاب في جامعة تل أبيب سياجا عند مدخل الحرم الجامعي.

ويطالب وزير الأمن الاسرائيلي، إيتمار بن غفير الشرطة بمنع إغلاق شبكة شوارع "أيالون"، كي لا تسجل الاحتجاجات "صورة انتصار"، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

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