أمريكا تعلن موقفها من إرسال "إف-16" إلى كييف

العالم-الامريكيتان

وقال كيربي للصحفيين يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي دوري: "هذا لا يغير حساباتنا فيما يتعلق (بتسليم) طائرات (إف-16) ... لا يتم حاليا النظر في هذا الأمر، وتصريحات دولة أخرى بشأن توريد طائرات مقاتلة (إلى كييف) لن يؤثر ولن يغير في قرارنا المستقل بهذا الخصوص".

يشار إلى أن بولندا أعلنت أنها ستمد أوكرانيا بطائرات حربية من طراز MiG-29، خلال فترة تتراوح ما بين 4 – 6 أسابيع.

وصرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، قبل يومين، بأن بولندا ستمد أوكرانيا بمقاتلاتها الحربية الخاصة من طراز MiG-29، خلال الأسابيع 4 - 6 المقبلة، إلا أنه لم يحدد عدد الطائرات التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا.