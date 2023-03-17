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مستشار الأمن القومي الإماراتي: التعاون مع 'إيران القوية' من أولويات الإمارات

مستشار الأمن القومي الإماراتي: التعاون مع 'إيران القوية' من أولويات الإمارات
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد خلال استقباله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في الإمارات، أنّ التعاون مع "إيران القوية" أمر مهم للغاية بالنسبة إلى الإمارات.

العالم - ايران

وقال طحنون بن زايد، أمس الخميس، إنّ "التعاون والصداقة مع دولة إيران العظيمة والقوية أمر مهم للغاية ومن أولوياتها".

وأضاف المستشار الإماراتي أنّ "تطوير العلاقات الأخوية بين أبو ظبي وطهران من أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة"، مشدداً على أنّ "الاتفاق بين إيران والسعودية له دور بنّاء في توسيع السلام والاستقرار والأمن المستدام في المنطقة".

وتابع: "آمل أن تكون زيارة الأدميرال شمخاني نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون بينهما"، مضيفاً أنّ التعاون والصداقة مع إيران من أولويات الإمارات.

من جهته، اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنّ هذه الرحلة إلى الإمارات "بداية مفيدة للبلدين لدخول مرحلة جديدة" من العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وقال شمخاني إنّه "ينبغي استبدال التعاون والتقارب بالعداء والتباعد" للتغلب على التحديات التي لا يصب استمرارها في مصلحة دول المنطقة.

وأكد شمخاني، قبيل مغادرته طهران نحو أبو ظبي، أنّ "هدف طهران من دبلوماسية الجوار هو إيجاد منطقة قوية".

وفي نهاية عام 2021، زار مستشار الأمن القومي الإماراتي العاصمة الإيرانية طهران والتقى شمخاني، تلبيةً لدعوةٍ الأخير.

وقبل أيام، أعلنت السعودية وإيران عن اتفاق بينهما لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين البلدين في غضون شهرين.

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مستشار الأمن القومي الإماراتي: التعاون مع 'إيران القوية' من أولويات الإمارات

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