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مدفيديف يعلق على حادثة المسيرة الأمريكية: الأمريكيون فقدوا عقولهم تماما

مدفيديف يعلق على حادثة المسيرة الأمريكية: الأمريكيون فقدوا عقولهم تماما
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، على حادثة المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود، بأن الأمريكيين فقدوا عقولهم تمامًا والتناغم معهم خطأ.

العالم - روسيا

وكتب مدفيديف على قناته في "تلغرام": "لا توجد اتفاقية دولية حول هذا الموضوع. اتفاقية شيكاغو لعام 1944 والوثائق الدولية الأخرى لا تنظم هذه القضايا. بالمناسبة، اسمحوا لي أن أذكركم بأن الأمريكيين انسحبوا من معاهدة الأجواء المفتوحة، التي كانت تعطي الحق في التفتيش العسكري".

وأضاف مدفيديف: "بشكل عام، وبالحديث بطريقة بسيطة، فإن الأمريكيين قد فقدوا عقولهم تمامًا. والتناغم معهم خطأ على الرغم من الحاجة إلى الاتصالات العسكرية بالطبع، خاصة على خلفية تصريحات السيناتور غراهام بضرورة إسقاط الطائرات الروسية. بالمناسبة تحدث حوادث الطيران أحيانًا لمثل هؤلاء الأشخاص".

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مدفيديف يعلق على حادثة المسيرة الأمريكية: الأمريكيون فقدوا عقولهم تماما

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