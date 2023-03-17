مدفيديف يعلق على حادثة المسيرة الأمريكية: الأمريكيون فقدوا عقولهم تماما

العالم - روسيا

وكتب مدفيديف على قناته في "تلغرام": "لا توجد اتفاقية دولية حول هذا الموضوع. اتفاقية شيكاغو لعام 1944 والوثائق الدولية الأخرى لا تنظم هذه القضايا. بالمناسبة، اسمحوا لي أن أذكركم بأن الأمريكيين انسحبوا من معاهدة الأجواء المفتوحة، التي كانت تعطي الحق في التفتيش العسكري".

وأضاف مدفيديف: "بشكل عام، وبالحديث بطريقة بسيطة، فإن الأمريكيين قد فقدوا عقولهم تمامًا. والتناغم معهم خطأ على الرغم من الحاجة إلى الاتصالات العسكرية بالطبع، خاصة على خلفية تصريحات السيناتور غراهام بضرورة إسقاط الطائرات الروسية. بالمناسبة تحدث حوادث الطيران أحيانًا لمثل هؤلاء الأشخاص".