7 عادات ليلية بسيطة لإنقاص وزنك

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ومن ذلك تناول الكوكتيلات بعد العشاء أو الوجبات السريعة وأنت في طريقك إلى المنزل عائدًا من العمل.

من ناحية أخرى، يمكن أن يكون لتطوير الروتين الليلي الصحيح تأثير إيجابي كبير على تقدمك في إنقاص الوزن.

وبحسب بوهل، تقع العادات الليلية التي تساعدك على إنقاص الوزن في مجموعتين، الأولى العادات التي تؤثر على كيفية معالجة جسمك للأشياء أثناء النوم، والثانية العادات التي تساعدك في الحصول على نوم مريح ليلاً حتى تشعر بالنشاط والاستعداد لتحمل اليوم التالي.

ويقدم الدكتور بوهل 8 أمور صغيرة يمكنك القيام بها كل ليلة لفقدان المزيد من الوزن، وهي كما يأتي:

1- لا تأكل في وقت متأخر

يدور هذا المحور حول كيفية الحفاظ على حرق السعرات الحرارية في الليل، فإذا كنت تريد إنقاص المزيد من الوزن، فلا تأكل في وقت متأخر جدًّا من الليل.

وبحسب بوهل: "بغض النظر عن الوقت الذي تأكل فيه، يجب أن يعالج جسمك السعرات الحرارية بالطريقة ذاتها".

واستطرد: "مع ذلك، فإن الأشخاص الذين يميلون إلى تناول الطعام في وقت لاحق من الليل، يميلون أيضًا إلى تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية أو قد يأكلون ليس لأنهم جائعون، ولكن لأنهم يشعرون بالملل".

ويؤكد "يعد تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قبل النوم، طريقة جيدة للتأكد من أنك لا تستهلك سعرات حرارية إضافية لا تحتاجها حقًّا".

2- وجبة بروتين الكازين

إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة قبل النوم، فتأكد من أنها تحتوي على بروتين الكازين، مثل: منتجات الألبان، وهذا لا يتعارض مع النقطة الأولى، ولكنه استثناء مفيد.

وأوضح بوهل أن "بروتين الكازين بطيء الهضم، لذا فإن تناول وجبة خفيفة قبل النوم يمكن أن يمنح جسمك بروتينًا يمكنه استخدامه طوال الليل لإصلاح وبناء العضلات".

3- الوقت المناسب للتمرين

إذا كنت تتمرن في وقت قريب جدًّا من موعد نومك، فقد تجد صعوبة في النوم، لكن الدكتور بوهل يقول إن جسم الإنسان يستمر في حرق السعرات الحرارية خلال الساعات التي تلي التمرين.

ويضيف: "لذلك، إذا قمت بضبط توقيت التمرين بشكل صحيح (مثل جلسة تمرين في وقت متأخر بعد الظهر أو المشي في المساء)، فسوف تستمر في حرق السعرات الحرارية الزائدة في وقت نومك".

4- درجة حرارة معتدلة لغرفة نومك

بعض الأبحاث تشير إلى أن درجة الحرارة يمكن أن تؤثر على كيفية معالجة الجسم للدهون، وأن النوم في غرفة أكثر برودة يمكن أن يساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية بين عشية وضحاها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة حرارة الغرفة الباردة تعزز النوم الرائع ليلاً، ووفقًا لاستطلاع أجرته "مؤسسة النوم الوطنية" الأمريكية، فإن النوم في بيئة باردة هو أحد أهم جوانب النوم الصلب والمريح.

وتبلغ درجة الحرارة المثالية لضبط غرفة نومك نحو 65 درجة فهرنهايت (أي ما يعادل 18.33 درجة مئوية).

5- تجنب الضوء الأزرق

يؤكد بوهل أن "جميع الشاشات في حياتك - الهاتف والكمبيوتر والتلفاز - ينبعث منها ضوء أزرق يمكن أن يفسد إيقاعك اليومي تمامًا، والمعروف أيضًا باسم "دورة النوم- الاستيقاظ الطبيعية".

6- التزم بجدول زمني صارم

إن الالتزام بجدول زمني ثابت لا ينطبق فقط على العمل، وإنما على وقت نومك واستيقاظك.

وبحسب بوهل: "الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الوقت ذاته تقريبًا كل يوم، هو أيضًا طريقة رائعة لإدارة إيقاع الساعة البيولوجية والتأكد من حصولك على قسط كاف من النوم المريح كل ليلة".

7- طقوس الاسترخاء قبل النوم

عليك بالاسترخاء قبل أن تضغط على الملاءات؛ فهذا يمكن أن يخفف من أي ضغوط تمر بها أثناء النهار ويهدئ عقلك. وسواء كنت تحب احتساء شاي البابونج أو ترسم حمامًا مهدئًا بأملاح الاستحمام، افعل ما يناسبك