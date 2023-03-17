الخارجية الصينية: العلاقات بين بكين وموسكو لا تخضع لضغوط وتهديدات من الخارج

العالم - روسيا

وقال الدبلوماسي في تعليق على التقارير التي تزعم بتقديم الصين مساعدات عسكرية إلى روسيا إن "التعاون بين الصين وروسيا نزيه وعادل ومنفتح، ويفيد شعبي البلدين ويعزز التنمية العالمية، ولا يخضع للتدخل والتهديد والإكراه من أي طرف ثالث".

وشدد وانغ ون بين على أن الصين دائما ما اتخذت موقفا مسؤولا فيما يتعلق بتصدير المنتجات العسكرية، وسيطرت دائما على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج وفقا للقوانين واللوائح، مضيفا أن الصين تقوم دائما بتعاون تجاري واقتصادي طبيعي مع جميع دول العالم، بما في ذلك روسيا، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ قد صرح في وقت سابق بأن الحلف قلق بشأن إمكانية قيام الصين بتزويد روسيا بالأسلحة، فيما زعم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل كول، مستندا إلى ما أسماه "بيانات استخبارية"، أن الصين تدرس إمكانية إمداد روسيا بمئات الطائرات المسيرة، وقد حذرت الولايات المتحدة الأمريكية الصين من القيام بذلك.

وكان المكتب الصحفي للكرملين قد أعلن أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور روسيا في الفترة من 20-22 مارس الجاري، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيناقش الزعيمان قضايا تطوير الشراكة والتفاعل بين البلدين.

المصدر: نوفوستي