العالم- روسيا

- في اتجاه كوبيانسك، قصف سلاح الجو والمدفعية نقاط تمركز القوات الأوكرانية، ما أدى لمقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبات عسكرية ومستودع للذخيرة.

- في اتجاه كراسنو - ليمان، استهدفت القوات الروسية خلال عملياتها الهجومية تجمعا للقوات الأوكرانية، وأدى القصف الجوي والمدفعي إلى إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية حيث تم القضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا وتدمير آليات عسكرية ومدافع هاوتزر من طراز D-30.

-في اتجاه دونيتسك، تم القضاء على نحو 135 جنديا أوكرانيا، وتدمير 3 مركبات قتالية مدرعة، وأربع شاحنات صغيرة، ومدافع من نوع "غراد" و"هاوتزر D-30"، بالإضافة إلى مستودع للذخيرة للواء الميكانيكي 53 للقوات الأوكرانية.

- في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، استهدف قصف نفذته الطائرات الروسية والمدفعية وحدات من القوات الأوكرانية، في منطقتي أوغليدار ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأسفر القصف عن مقتل 65 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين، وشاحنات ومدفعين.

- في اتجاه خيرسون، تم القضاء على نحو 25 جنديا أوكرانيا وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت القوات الروسية منظومة رادار أمريكية الصنع مضادة للبطاريات. كذلك أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 14 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي في مناطق مختلفة.