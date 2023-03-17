الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣
٠٢:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مباحثات سورية بيلاروسية حول التحضير لمعسكرات الأطفال السوريين في بيلاروس

مباحثات سورية بيلاروسية حول التحضير لمعسكرات الأطفال السوريين في بيلاروس
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

بحث سفير سورية في بيلاروس محمد العمراني مع ناديجدا غينادافينا مديرة المركز البيلاروسي لرعاية الأطفال (مخيم زوبروناك الصحي الترفيهي)، التحضيرات الجارية للمعسكرات التي ستتم إقامتها في المخيم خلال الأشهر القادمة لأكثر من 225 طفلاً سورياً.

العالم - سوريا

وأعرب العمراني عن تقدير الجانب السوري للمبادرة البيلاروسية الإنسانية، ولكل الجهود التي بذلت وتبذل لإنجاح المعسكرات الصحية الترفيهية للأطفال السوريين الذين عانوا خلال السنوات الماضية من الحرب الإرهابية والعقوبات الاقتصادية والإجراءات القسرية الظالمة على سورية، وكذلك من الآثار الكارثية للزلزال الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي.

وشدد على أن هذه المعسكرات تعكس علاقات الصداقة المتينة بين بيلاروس وسورية المستعدة لاتخاذ كل التحضيرات والإجراءات اللازمة من أجل إنجاح المعسكرات لهذا العام لما لها من آثار إيجابية على النمو المعرفي والثقافي للأطفال السوريين، فضلاً عن تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

من جهتها أكدت غيناديفنا أن بلادها مستمرة في استقبال الأطفال السوريين في هذه المعسكرات، وإحاطتهم بكل الرعاية والاهتمام بكل محبة وسعادة.

ولفتت إلى أن بيلاروس قررت زيادة عدد الأطفال السوريين هذا العام، مبينة أن عدد الأطفال الذي تم استقبالهم منذ عام 2017 أكثر من 1100 طفل من مجموعات وفئات مختلفة، مبدية إعجابها بالإمكانيات لدى هؤلاء الأطفال، ومعربة عن سعادتها تجاه علاقات الصداقة المتينة بين بيلاروس وسورية، والتي تشكل هذه المعسكرات أحد أوجهها.

روابط ذات صلة

روسيا – سوريا: حقبة جديدة

الرئيس السوري: وجود روسيا في سوريا له أهمية مرتبطة بتوازن القوى في العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 17-03-2023

مسؤول: مناورة بحرية مشتركة تخللت عملية اعتراض وتدمير أهداف جوية

مباحثات سورية بيلاروسية حول التحضير لمعسكرات الأطفال السوريين في بيلاروس

بيسكوف: روسيا تمدد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما

' الموساد': نتنياهو تعمد إخفاء الإصلاح القضائي قبل الانتخابات

كنعاني: البرلمان الأوروبي أصبح مكانا لنشر الكراهية ضد الشعب الإيراني