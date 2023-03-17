مباحثات سورية بيلاروسية حول التحضير لمعسكرات الأطفال السوريين في بيلاروس

العالم - سوريا

وأعرب العمراني عن تقدير الجانب السوري للمبادرة البيلاروسية الإنسانية، ولكل الجهود التي بذلت وتبذل لإنجاح المعسكرات الصحية الترفيهية للأطفال السوريين الذين عانوا خلال السنوات الماضية من الحرب الإرهابية والعقوبات الاقتصادية والإجراءات القسرية الظالمة على سورية، وكذلك من الآثار الكارثية للزلزال الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي.

وشدد على أن هذه المعسكرات تعكس علاقات الصداقة المتينة بين بيلاروس وسورية المستعدة لاتخاذ كل التحضيرات والإجراءات اللازمة من أجل إنجاح المعسكرات لهذا العام لما لها من آثار إيجابية على النمو المعرفي والثقافي للأطفال السوريين، فضلاً عن تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

من جهتها أكدت غيناديفنا أن بلادها مستمرة في استقبال الأطفال السوريين في هذه المعسكرات، وإحاطتهم بكل الرعاية والاهتمام بكل محبة وسعادة.

ولفتت إلى أن بيلاروس قررت زيادة عدد الأطفال السوريين هذا العام، مبينة أن عدد الأطفال الذي تم استقبالهم منذ عام 2017 أكثر من 1100 طفل من مجموعات وفئات مختلفة، مبدية إعجابها بالإمكانيات لدى هؤلاء الأطفال، ومعربة عن سعادتها تجاه علاقات الصداقة المتينة بين بيلاروس وسورية، والتي تشكل هذه المعسكرات أحد أوجهها.