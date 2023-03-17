الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣
٠٢:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

60 شخصا يقتحمون مقرا للأمن في مدينة عنابة الجزائرية

60 شخصا يقتحمون مقرا للأمن في مدينة عنابة الجزائرية
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مجلس قضاء عنابة الجزائري، اليوم الجمعة، عن إيداع 60 شخصًا الحبس المؤقت في قضية عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية.

العالم - الجزائر

وأفادت صحيفة "النهار"، اليوم الجمعة، بأن المتهمين قاموا بعرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية من خلال "استعمال أسلحة والتهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأديتهم مهامهم".

ونشر قضاء مدينة عنابة بيانًا، أكد من خلاله أن "مصالح الأمن الحضري بسيدي سالم تلقت بتاريخ 9 مارس نداء مفاده تعرض امرأة للاحتجاز والتهديد بالقتل، باستعمال سلاح أبيض من طرف زوجها".

وأشار البيان إلى أن مصالح الأمن الحضري في المدينة تدخلت على الفور لوضع حد لهذا التعدي من قبل الزوج، لافتًا إلى أنه بعد ساعة واحدة من تلك الواقعة، تعرّض مقر الأمن الحضري في بلدة سيدي سالم إلى محاولة اقتحام من قبل مجموعة أشخاص مسلحين.

وأكد البيان الجزائري أن تلك المجموعة كانت مدعومة بكلاب هجومية يقودهم زوج الضحية، وهو الأمر الذي أسفر عن إلحاق أضرار وإصابات بموظفي الشرطة وأضرار مادية بالأملاك الخاصة والعامة في البلاد.

وأفاد البيان بأنه "تم تقديم المشتبه بهم وعددهم 60 شخصًا، يوم 15 مارس / آذار 2023، وأحيلوا إلى المحكمة طبقًا لإجراءات المثول الفوري، بتهمة عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة، والتهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم".

وأمرت محكمة عنابة بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت، وتأجيل الجلسة ليوم 22 مارس الجاري.

روابط ذات صلة

حكومة تبون الجديدة.. تغييرات مستمرة وهيكلة غير مستقرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

آية الله الشيخ عيسى قاسم ...سيرة ومسيرة

بعد اشتباكات مع أنصاره.... محكمة باكستانية تعلق مذكرة التوقيف بحق عمران خان

شاهد.. فيضانات وسيول تضرب مناطق شمال وشرق سوريا

الأدميرال ايراني: يجب طرد القوى الغريبة من المنطقة وبناء تحالف بين دولها

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة المحتلة

تركيا: حجم الخسائر المادية جراء الزلزال بلغ 103.6 مليار دولار