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الرئيس التركي: قررنا البدء بالعملية البرلمانية لقبول انضمام فلندا لحلف الناتو بعد استكمالها الشروط اللازمة

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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