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الاتحاد الأوروبي يخصص نحو 80 مليون دولار مساعدات للفنزويليين

الاتحاد الأوروبي يخصص نحو 80 مليون دولار مساعدات للفنزويليين
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 75 مليون يورو (79.7 مليون دولار) كمساعدات إنسانية للفنزويليين المتضررين من الأزمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

العالم- أوروبا

وحسب وكالة "اسبوتنيك" الروسية تم الإعلان عن تخصيص المبلغ في اليوم الثاني من المؤتمر الدولي لعام 2023 للتضامن مع اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين والبلدان والمجتمعات المضيفة لهم، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي وكندا بمشاركة الأمم المتحدة.

وأوضحت المفوضية في بيان لها: "بهذه المناسبة، تقدم المفوضية الأوروبية أكثر من 75 مليون يورو كمساعدات إنسانية، مؤكدة من جديد دعمها المستمر للفنزويليين والاستجابة لاحتياجاتهم الأكثر إلحاحا، حيث سيساعد هذا المبلغ المحتاجين في فنزويلا والبلدان المجاورة التي تستضيف المهاجرين واللاجئين".

وأضاف البيان أن المبلغ المخصص سيتم من خلاله التركيز على المساعدات الغذائية والصحة والمأوى والحماية والتعليم والمساعدة القانونية من بين مجالات أخرى، مشيرا إلى أن كندا ستخصص 58.55 مليون دولار كندي (42.6 مليون دولار) لدعم الشعب الفنزويلي.

يذكر أن أكثر من 7 ملايين فنزويلي كانوا قد فروا من البلاد منذ عام 2015 نتيجة الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأزمة الإنسانية المستمرة، ومنذ عام 2016، قدم الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 400 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفنزويليين في الداخل والخارج.

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الاتحاد الأوروبي يخصص نحو 80 مليون دولار مساعدات للفنزويليين

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