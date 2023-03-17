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أمير عبد اللهيان وجاويش أوغلو يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والاقليمية

أمير عبد اللهيان وجاويش أوغلو يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والاقليمية
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

ناقش وزير الخارجية الإيراني مع نظيره التركي العلاقات الثنائية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

العالم- ايران

وحسب بيان للخارجية الإيرانية مساء اليوم الجمعة، أجرى وزير الخارجیة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، محادثة هاتفية مع وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو.

ووصف وزير الخارجية الإيراني التفاعل الإيجابي بين جيران ودول المنطقة بأنه أساس لتنمية السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيز التآزر على الساحة الدولية.

من جانبه، رحب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بالاتفاق بين إيران والسعودية، وأعرب عن ثقته في أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز مواقف العالم الإسلامي والتآزر بين الدول الإسلامية للمساعدة في حل القضايا الإقليمية.

كما تبادل وزيرا خارجية جمهورية إيران الإسلامية وتركيا وجهات النظر حول تطوير العلاقات وبعض القضايا التي تهم البلدين على الساحة الإقليمية وأحدث تطورات العلاقات بين إيران وأذربيجان.

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