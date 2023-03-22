الجاليات الإسلامية في تركيا تتسوق حاجيات رمضان من الأسواق العربية

العالم - خاص بالعالم

هنا السوق المصري في اسطنبول، أكبر الاسواق بهوية عربية التقينا هند مغربية الجنسية وزوجها التركي جاءت هنا لتتزود بمستلزمات رمضان والتي اعتادت على مذاقها في بلادها.

في السوق المصري يحضر كل مايلزم الاسرة العربية والاسلامية ، من تمور وبهارات واحتياجات تتزين بها مائدة رمضان.

احتياجات يعرضها البائعون في ابهى صورة فيما يعيش المتسوقون متعة تسوق لايرونها في مكان آخر.

مايزيد من متعة التسوق واجواء رمضان التي يحملها السوق المصري هو عبق الماضي الظاهر في بنائه فتاريخ السوق يمتد لما يزيد عن 430 عاماً.

كل ما يحتاجه زوار السوق المصري من مستلزمات شهر رمضان المبارك يجدونه هنا، وهو فرصة ايضا للتعرف على مذاقات واصناف من ثقافات عربية واسلامية مختلفة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...