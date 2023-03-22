الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣
٠٥:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الجاليات الإسلامية في تركيا تتسوق حاجيات رمضان من الأسواق العربية

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

يقبل الشهر الكريم حاملا معه الخير ومعه تحضر خصوصية طعامه وشرابه، هنا في تركيا تبحث الجاليات العربية والاسلامية عن حاجيات رمضان المتوفرة حصرا في المحلات العربية.

العالم - خاص بالعالم

هنا السوق المصري في اسطنبول، أكبر الاسواق بهوية عربية التقينا هند مغربية الجنسية وزوجها التركي جاءت هنا لتتزود بمستلزمات رمضان والتي اعتادت على مذاقها في بلادها.

في السوق المصري يحضر كل مايلزم الاسرة العربية والاسلامية ، من تمور وبهارات واحتياجات تتزين بها مائدة رمضان.

احتياجات يعرضها البائعون في ابهى صورة فيما يعيش المتسوقون متعة تسوق لايرونها في مكان آخر.

مايزيد من متعة التسوق واجواء رمضان التي يحملها السوق المصري هو عبق الماضي الظاهر في بنائه فتاريخ السوق يمتد لما يزيد عن 430 عاماً.

كل ما يحتاجه زوار السوق المصري من مستلزمات شهر رمضان المبارك يجدونه هنا، وهو فرصة ايضا للتعرف على مذاقات واصناف من ثقافات عربية واسلامية مختلفة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

أردوغان: زيارة السوداني إلى أنقرة دليل على صداقة حكومة العراق وشعبه مع تركيا

أنقرة: المفاوضات الرباعية حول سوريا قد تجري خلال الأيام القريبة

قطر تعلن إرسال 4 آلاف من مقصورات المونديال إلى تركيا وسوريا

السوداني يكشف أجندة زيارته المرتقبة إلى تركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

امريكا تزود الجيش المصري بأسلحة متطورة جديدة

البخيتي يحذر ابوظبي من ضربة قادمة

ما مصير 'العليمي' بعد إعادة الإمارات قيادات الانتقالي لعدن

أوكرانيا تعاقب كيانات اقتصادية في دولة الإمارات بسبب علاقاتها مع روسيا

مكتب قائد الثورة الإسلامية يعلن يوم غد الخميس غرة شهر رمضان المبارك

بالفيديو.. الجاليات الإسلامية في تركيا تتسوق حاجيات رمضان من الأسواق العربية