العالم - خاص بالعالم

طائرات حربية في طريقها إلى أوكرانيا، بعد إعلان سلوفاكيا موافقتها على إرسال طائرات ميغ تسعة وعشرين إلى الجيش الأوكراني.

الخطوة السلوفاكية سبقها إعلان من بولندا بإرسال أربع طائرات من نفس النوع إلى كييف، لتكون أول دولة ترسل طائرات حربية الى ميدان الحرب.

وإلى جانب الميغ، أعلنت بولندا أنها ستسلم كييف جزءا من نظام الدفاع الجوي كاب، من أجل تعزيز قوة أداء القوات الأوكرانية في مواجهة الصواريخ والطائرات الروسية.

وفي نفس السياق، كشفت مصادر بأن بريطانيا قد تسلم الأوكرانيين نظام المدفعية آي إس تسعين، وذلك بعد تسلمها نظام سلاح المدفعية آرتشر من السويد

هذه الخطوة تأتي بعد إعلان ألمانيا الموافقة على إرسال دبابات ليوبارد إلى القوات الأوكرانية، فيما أعلنت الولايات المتحدة ارسال دبابات أبرامز.

روسيا من جهتها قللت من أهمية وصول الميغ إلى أوكرانيا. الكرملين أعلن أنه سيتم تدمير الطائرات السلوفاكية والبولندية، مضيفا أن هذه الطائرات لاسيما السلوفاكية قديمة ولا فعالية لها.

دخول ورقة الطائرات الحربية على خط الحرب في اوكرانيا، قد يفتح الباب بحسب تقارير أمام قيام الولايات المتحدة بإرسال طائرات إف خمسة عشر أو ستة عشر إلى كييف،

ما يعني أن سيناريوهات جديدة قد يشهدها ميدان الحرب، لاسيما بعد طلب أعضاء في مجلس النواب الأميركي من وزير الدفاع لويد أوستن تزويد أوكرانيا بهذه الطائرات.

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