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الاعلام العبري: إطلاق النار على فلسطيني بزعم محاولته طعن جندي قرب مستوطنة بيت إيل شمال رام الله

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

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