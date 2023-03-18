السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣
٠١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ترامب يخاطب انصاره.."سيتم اعتقالي قريبا احتجو وأعيدوا وطننا"

ترامب يخاطب انصاره..
السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن أنه سيتم اعتقاله يوم الثلاثاء المقبل، داعيا أنصاره للاحتجاج.

العالم - الاميركيتان

ويزعم ترامب في منشور له عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه سيُعتقل يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس/ آذار الجاري، بسبب مزاعم بأنه دفع لستورمي دانيلز، مقابل التكتم على علاقتهما المزعومة.

وجاء في بيان ترامب: "سيتم توقيف المرشح الجمهوري، والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، احتجو، وأعيدوا وطننا!".

يأتي ذلك، بعد أكثر من 6 سنوات من مزاعم، بشأن دفع محامي ترامب لدانيالز، مقابل التكتم على هذه القضية، إذ يفكر المدعون العامون في نيويورك فيما إذا كان يجب أن يواجه الرئيس الأمريكي السابق اتهامات.

ويزعم ترامب في منشوره على "تروث سوشيال"، أن مكتب المدعي العام في مانهاتن، سوف يعتقله يوم الثلاثاء بسبب هذه الاتهامات.

ووصف ترامب من يحاولون إلقاء القبض عليها، بأنهم "فاسدون وسياسيون للغاية"، وأكد أن دفع أموال الصمت المزعومة هي "قصة خيالية قديمة بالكامل".

وفي الأسبوع الماضي، تمت دعوة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والمرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، من أجل الإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، حيث أدلى مساعده منذ فترة طويلة والمحامي السابق، مايكل كوهين، بشهادته يوم الاثنين الماضي.

وفي حال أن ثبتت صحة الاتهامات الموجهة لترامب، فسيصبح أول رئيس سابق يواجه اتهامات جنائية.

روابط ذات صلة

بايدن: ترامب هو الرئيس المقبل للبلاد

تخرصات ترامب تتجدد في ظل الانتخابات الرئاسية 2024

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شكري: هناك إرادة سياسية لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا

نصائح هامة لتحضير الجسم لصيام شهر رمضان

سوريا تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

المغرب.. الكشف عن تفاصيل مقتل شرطي على يد "داعش"

ترامب يخاطب انصاره.."سيتم اعتقالي قريبا احتجو وأعيدوا وطننا"

وفد من حركة الجهاد برئاسة النخالة يلتقي السيد نصر الله