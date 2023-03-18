العراق: القبض على 'المسؤول العسكري لقاطع خالد بن الوليد' بديالى

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وذكر بيان لوكالة الاستخبارات انه "بعملية استخبارية استندت الدقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على مايسمى المسؤول العسكري لقاطع خالد بن الوليد في محافظة ديالى".

واضاف ان "العمل الأمني ضمن صفوف العصابات الاجرامية، وهو مسؤول عن مداهمة الدور السكنية العائدة لافراد القوات الامنية والاستيلاء على ممتلكاتها والاثاث الموجود فيها قبل أيام التحرير"، مشيرا الى انه "جرى تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الاجراءات القانونية اللازمة".