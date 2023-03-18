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العراق: القبض على 'المسؤول العسكري لقاطع خالد بن الوليد' بديالى

العراق: القبض على 'المسؤول العسكري لقاطع خالد بن الوليد' بديالى
السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، القاء القبض على ما يسمى المسؤول العسكري لقاطع خالد بن الوليد بعملية استخباراتية في محافظة ديالى شرقي البلاد.

العالم - العراق

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات انه "بعملية استخبارية استندت الدقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على مايسمى المسؤول العسكري لقاطع خالد بن الوليد في محافظة ديالى".

واضاف ان "العمل الأمني ضمن صفوف العصابات الاجرامية، وهو مسؤول عن مداهمة الدور السكنية العائدة لافراد القوات الامنية والاستيلاء على ممتلكاتها والاثاث الموجود فيها قبل أيام التحرير"، مشيرا الى انه "جرى تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الاجراءات القانونية اللازمة".

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