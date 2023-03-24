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رام الله تضيء فانوس رمضان بحضور شعبي واسع

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

مسيحيون ومسلمون صغارا وكبارا تجمعوا في ساحة رام الله والمناسبة الاحتفال ببدء شهر الخير وإضاءة فانوس شهر رمضان المبارك الكبير لينيروا معه مبادئ هذا الشهر الكريم من محبة وترابط ومساعدة للفقراء والمساكين والمحتاجين.

العالم - خاص بالعالم

ولكن الأهم لديهم إحياء هذا الشهر حق إحياء رغم بطش الاحتلال والمعاناة والآلام التي يولدها لهم.

وحضر الحفل الذي شاركت فيه فرقة 'إنشاد القدس الشريف'شيخ الأسرى'المحرر اللواء فؤاد الشوبكي مذكرا بالأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى القابعون في معتقلات الاحتلال و داعيا الشعب الفلسطيني كافة للوقوف إلى جانبهم وإسنادهم.

واعتبر المشاركون في حفل استقبال الشهر الفضيل أن رام الله ستبقى منارة وحاضنة للوعي وراعية للثقافة والآداب والفنون وأنها بما يملكه أهلها من عزيمة وأمل ستقيم سوقا رمضانيا في النصف الثاني من الشهر الجاري.

وأكد المشاركون في الحفل أن العبادة الأولى في شهر رمضان بعد الصيام هي نصرة الأسرى الأبطال الذين يخوضون إضرابا تحت عنوان 'الحرية أو الشهادة داعين إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. رام الله تضيء فانوس رمضان بحضور شعبي واسع

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