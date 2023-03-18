تأجيل محاكمة رئيس الوزراء الباكستاني السابق إلى 30 مارس الجاري 

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ودعي بطل الكريكيت السابق البالغ سبعين عاما للمثول أمام المحكمة السبت وتزامنا مع حضوره انتشر حوالى أربعة آلاف عنصر من قوات الأمن في محيط إسلام أباد، ووضعت المستشفيات في حالة تأهب قصوى.

كما داهمت الشرطة منزله في حي فخم في مدينة لاهور بعدما أغلقت الطرق المجاورة وعلقت خدمات الهواتف المحمولة في المنطقة اثناء تواجده في المحكمة.

تجمع أنصارخان أمام المحكمة ورددوا الهتافات ورشقوا عناصر الشرطة بالحجارة وقالت شرطة إسلام آباد أن المتظاهرين من أنصار خان اعتدوا على المجمع القضائي وأضرموا النار في مركز شرطة واضطرت الشرطة لاطلاق قنابل الغاز لتفريقهم والسيطرة على الوضع.

وفي تصريح له قبل ساعات من مثوله أمام المحكمة قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن ردود الفعل على اعتقاله أو محاولة قتله ستكون قوية وعلى مستوى البلاد.



وقال عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني السابق وزعيم حزب تحريك إنصاف:"أنا ذاهب إلى محكمة إسلام أباد الآن، أريد أن أخبركم جميعا أنهم وضعوا خطة لاعتقالي، حياتي مهددة أكثر من ذي قبل، اشعر بالقلق إزاء رد الفعل على اعتقالي أو أي محاولة لاغتيالي سيكون هناك رد فعل قوي جدا وسيكون رد فعل على مستوى باكستان".



وقال خان إنه شكل لجنة لقيادة حزب حركة الإنصاف الذي ينتمي إليه في حالة اعتقاله وأنه يواجه أربعة وتسعين قضية.

وأضاف خان الذي أصيب بطلق ناري خلال تجمع انتخابي في نوفمبر تشرين الثاني أن خصومه السياسيين والجيش يريدون منعه من خوض الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام.



ونفت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف أنها تقف وراء القضايا ضد خان وقال الجيش، الذي يلعب دورا كبيرا في باكستان إنه لا يزال محايدا فيما يتعلق بالسياسة.

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