البطش: قمة شرم الشيخ محاولة إميركية لفك العزلة عن حكومة نتنياهو

العالم - خاص بالعالم

رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق، اكد أن الحركة ترفض مؤتمر شرم الشيخ والمؤتمرات التي تسعى إلى الهدوء وأن خيارها هو تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال.

واضاف أبو مرزوق ان الجهات الأوروبية والاميركية تصدر كلاما عن جرائم الاحتلال لكنها لا تتخذ أي إجراءات للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف جرائمه. واوضح أن مشكلة الحركة مع التنسيق الأمني في المعلومات التي يقدمها الجانب الفلسطيني للاحتلال.



اما القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش، فقد اكد أن قمة شرم الشيخ محاولة أميركية لفك العزلة عن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال إن مشاركة السلطة الفلسطينية في القمة هو إمعان في التجاهل غير المقبول للإرادة الشعبية، وتجاوز لقرارات الإجماع الوطني خاصة قرارات المجلسين؛ الوطني والمركزي، بسحب الاعتراف بالاحتلال، والتحلل من اتفاقات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، لاسيما وقف التنسيق الأمني.



وأضاف البطش أن هذه الخطوة وفي هذا التوقيت تحديدا هي خدمة مجانية للحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة التي بات العالم يضيق ذرعا بممارساتها وسلوكها الفاشي.

مجددا الدعوة للسلطة من اجل التوقف عن المشاركة بهذه الاجتماعات التي لا طائل وطني منها بل هي ربح صاف للاحتلال ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية وتلحق الضرر بالإجماع الثوابت الوطنية.



كيان الاحتلال استبق قمة شرم الشيخ ليؤكد ان سياساته نحو الفلسطينيين لن تتغير وانه سيواصل من تكثيف عمليات الاغتيال.

وقالت قناة كان العبرية ان لدى الجيش الاسرائيلي قائمة من المطلوبين الفلسطينيين الذين يتوجب أن يكونوا قبل شهر رمضان، إما أمواتا أو خلف القضبان.

ويرى المراقبون ان مثل هذه الاجتماعات ما هي الا تسليم اوراق مجانية لكيان الاحتلال الذي يواصل انتهاكاته بدون حسيب ولا رقيب.



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