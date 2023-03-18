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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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وسائل اعلام امريكية: وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تتخذ احتياطات لاحتمال توجيه تهم للرئيس السابق ترمب الأسبوع المقبل
استشهاد الشاب الفلسطيني "يزن عمر" 23 عاماً عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في البيرة المحتلة
الاعلام العبري : جيش الاحتلال الإسرائيلي أجرى اليوم عمليات تفتيش على طول الحدود اللبنانية عُثر خلالها على مسيّرة في الجانب الإسرائيلي
رويترز: وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين يقدم استقالته
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق سريع في مقتل الطفل الفلسطيني عمر عوضين خلال غارة لقوات كيان الاحتلال الاسرائيلي على جنين
الاعلام العبري: إطلاق النار على فلسطيني بزعم محاولته طعن جندي قرب مستوطنة بيت إيل شمال رام الله
وسائل اعلام : محكمة لاهور تمنح رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان حماية قضائية لمدة أسبوع تحول دون اعتقاله في 9 محاضر بتهم مختلفة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 18-03-2023
السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار من قناة العالم
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فلسطین
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.