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بانوراما: تداعيات قمة شرم الشيخ ومحاولة تركية لاعادة العلاقات مع مصر 

بانوراما: تداعيات قمة شرم الشيخ ومحاولة تركية لاعادة العلاقات مع مصر 
السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تأكيد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش، أن قمة شرم الشيخ محاولة أميركية لفك العزلة عن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. واضاف ان مشاركة السلطة الفلسطينية في القمة هو إمعان في التجاهل غير المقبول للإرادة الشعبية. 

من جهته، اكد رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق، أن الحركة ترفض ايضا مؤتمر شرم الشيخ وأن خيارها هو تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتطرق الى تأكيد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو والمصري سامح شكري على بذل قصارى الجهود من أجل التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين وعدم الرجوع إلى فترة التوتر في العلاقات.

زيارة الوزير التركي تأتي بعد ان مرت العلاقات بين الجانبين بفتور عميق لعشر سنوات حيث ابدى الطرفان رغبة في اعادة وصل ما انقطع على خلفية ملفات عدة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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