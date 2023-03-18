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تعليقا على قرار الجنائية الدولية بشأن بوتين..

خلفان يغرد بفيديو صادم لوزيرة أمريكية سابقة

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

انتقد نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية، عقب إصدارها قرارا بـ"اعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العالم- الامارات

وعلى حسابه في "تويتر"، أعاد الفريق ضاحي خلفان نشر فيديو أرشيفي لوزيرة الخارجية الأمريكية الراحلة، مادلين أولبرايت، وما قالته في ردها على "ثمن" الحرب بالعراق، حيث ظهرت أولبرايت في مقابلة أجرتها على برنامج "60 دقيقة"، وسئلت: "سمعنا أن نحو نصف مليون طفل ماتوا وهذا عدد أطفال أكثر من الذين قتلوا في هيروشيما هل الثمن يستحق؟" لترد أولبرايت بالقول: "أعتقد أن ذلك خيار صعب جدا ولكن نعتقد أن الثمن يستحق".

وعبر سلسلة تغريدات، قال ضاحي خلفان: "المحكمة الجنائية الدولية وين مذكراتها عن مجرمي الحرب في العراق؟"

وأضاف: "عندما تسيس المحاكم لا يبقى لمذكراتها أي معنى"، متابعا: "بوش الابن قتل ملايين العراقيين الأبرياء..وخرج بطلا.. والمحكمة الجنائية الدولية كانت تغط في نوم عميق".

هذا وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا.

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