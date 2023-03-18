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جهاز المخابرات العراقي يعتقل شبكة لتهريب الآثار خارج البلاد

جهاز المخابرات العراقي يعتقل شبكة لتهريب الآثار خارج البلاد
السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، السبت، عن اعتقال شبكة لتهريب الآثار كانت تعتزم تهريب قطع اثارية خارج العراق.

العالم - العراق

وقال رسول في بيان، إنه حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تفكيك ومطاردة عناصر وشبكات الجريمة المنظمة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع جهاز الزنياري التابع لحكومة منطقة كردستان العراق، من القاء القبض على شبكة لتهريب الآثار مكونة من (9) متهمين.

وأضاف أن الشبكة كانت تعتزم تهريب قطع اثارية خارج العراق"، مشيراً الى أن "عملية إلقاء القبض تمت بالجرم المشهود وبحوزتهم مخطوطة عمرها اكثر من 3000 سنة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية.

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جهاز المخابرات العراقي يعتقل شبكة لتهريب الآثار خارج البلاد

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