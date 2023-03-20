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إنطلاق الدورة الـ3 لمهرجان قادة النصر السينمائي الدولي في البصرة

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

انطلقت في مدينة البصرة جنوبي العراق فعاليات مهرجان قادة النصر السينمائي الدولي في دورته الثالثة بمشاركة محلية وعربية واجنبية.وتناولت الافلام المشاركة دور الشهيدين الجنرال قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس في دحر الجماعات الارهابية من مناطق شمال وغربي البلاد .

العالم - خاص بالعالم

عروض سينمائية بنكهة الجهاد والمقاومة سوقها مخرجون محليون واجانب في مهرجان قادة النصر السينمائي الدولي الثالث المقام في محافظة البصرة جنوبي العراق.

القائمون على المهرجان اكدوا ان الهدف ليس المشاهدة فحسب وانما تسليط الضوء على ما قدمه الشهداء القادة خلال معارك التحرير.

‏المخرجون المشاركون في المهرجان اكدوا استلهامهم من المحطات الجهادية والمواقف الانسانية للشهداء قادة النصر في انجاز افلامهم، مشيرين الى حاجة السينما العراقية لصناعة مزيد من الافلام وتسويقها عالميا.

ورغم حداثته يعد مهرجان قادة النصر السينمائي رافدا اساسيا للحركة السينمائية في العراق والتي سبق ان حازت على جوائز عربية وعالمية في العديد من المهرجانات الدولية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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