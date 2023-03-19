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أمين المجلس الاعلى لامن ايران القومي يصل بغداد اليوم الاحد

أمين المجلس الاعلى لامن ايران القومي يصل بغداد اليوم الاحد
الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العراق، ان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، يصل صباح اليوم الاحد الى العاصمة العراقية بغداد.

العالم - العراق

واوضح الزميل نويد بهروز، ان شمخاني سيلتقي الرئاسات الثلاث ويوقع مذكره تفاهم ثلاثية الاطراف مع الحكومة الفيدرالية وحكومة منطقة كردستان العراق.

ويعتبر العراق الشريك الاقتصادي الثاني لايران، ومن المقرر ان يزوره الادميرال شمخاني بعد الزيارة الهامة التي اجراها للصين وإبرام اتفاق مع نظيره السعودي لاستئناف العلاقات الايرانية السعودية، تلتها زيارة الى الامارات في اطار تعزيز العلاقات الثنائية.

ويشير الخبراء ان الاحتفاظ بالعلاقات التجارية مع العراق والتي يبلغ حجمها 10 مليارات دولار سنويا، ورفع مستواها، يحتاج الى معالجة بعض التحديات الامنية التي تثقل كاهل العلاقات بين البلدين بالاضافة الى تسريع تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية وإعطاء دفعة للتعاون المصرفي بين البلدين.

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