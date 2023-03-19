اسرائيل والحرب الاهلية وفرنسا تغرق في النفايات

وفي مواقع التواصل الاجتماعي هناك ردود فعل كثيرة حول هذا الموضوع اخترنا البعض منها، حيث قالت آنا.... وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: أخشى اندلاع حرب أهلية في إسرائيل يتعلق بالمظاهرات المتزايدة في جميع أنحاء البلاد ضد الإصلاح القضائي للحكومة واضاف غانتس، مشيرًا إلى أنه لا أحد يريد حربًا أهلية في إسرائيل ، لكن الوضع كان سيئًا ، "أخشى اندلاع حرب أهلية هنا في إسرائيل.

وغردت صفاء مقبل.... إستطلاع للقناة ١٣ الإسرائيلية يظهر أنّ أكثر من نصف الإسرائيليين يتوقعون وقوع "حرب أهلية" في "إسرائيل".

وكتبت ليلى نقولا.... نتنياهو وحكومته اليمينية تكاد تتسبب بحرب أهلية في اسرائيل. أي حرب أهلية حقيقة ستبدأ الهجرة المعاكسة، وستدفع الغرب الى مراجعة ادعاءاته حول "ديمقراطية اسرائيل"... وستغيّر المعادلات في المنطقة بشكل جذري.

وفي موقف عنصري شنّ سياسيون وناشطون فرنسيون حملة انتقادات على منسقة المفوضية الأوربية لمكافحة كراهية المسلمين “ماريون لاليس”، بعد نشرها مقطع فيديو باللغة العربية في اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا. وعلى الرغم من أنها أكدت في ذات المقطع أن قيم المفوضية تتعلق بحقوق الأفراد جميعًا، وليس حماية لديانة محددة بشكل خاص، فإن قيادات يمينية متطرفة اعتبرت أن تصريحات ماريون خضوع للإسلام، حسب تعبيرهم.

وكتب سلاما ... انتقد ناشطون وسياسيون فرنسيون منسقة المفوضية الأوروبية لمكافحة الكراهية ضد المسلمين ماريون لاليس، بعد نشرها مقطع فيديو باللغة العربية في اليوم العالمي ضد الإسلاموفوبيا، وذهبوا إلى حد وصفها "بعدوة أوروبا وبالخاضعة للإسلام". ... انها عنصرية الغرب المقيتة ضد المسلمين.

وعلق محمد القدوسي.... ما حدث ضد ماريون لاليس واقع مشين ولو كانت الأغلبية ترفضه لسمعنا صوتها ولو كانوا فى حاجة إلى تنبيه فقد نبهناهم وما زلنا فى انتظارهم. أما تجاهل ما حدث وإنكاره كأنه لم يحدث فتعبير عن جهل ليس إلا.

وغردت سمية الجنايني ... ماريون_لاليس قالوا أنها منسقة المفوضية الأوروبية (لمكافحة كراهية المسلمين) لكنهم غضبوا عندما مارست عملها خاصة السياسيين الفرنسيين!! و انتقدوا مناصرتها حقوق الجالية المسلمة. شكرا ماريون_لاليس شكرا لكل انسان يدافع عن (حقوق الانسان) رغم انه واجب على كل "إنسان" اذا كان يشعر انه انسان وشكراً للمواقف التي تكشف الوجه الحقيقي لمدعي التقدم في العالم الاول.. شكرا للمهاجمين لقد اكدتم لنا معنى الإرهاب خاصة الإرهاب الفكري.

وزيرة الرياضة الكندية في موقف محرج! ناشط كندي يواجه وزيرة الرياضة باسكال سانت أونج: "لماذا لم تعاقبوا الرياضيين الغربيين والإسرائليين مثلما عاقبتم الرياضيين الروس؟ والوزيرة تتهرب من الاجابة؟

وكتب سعوديون مع الاقصى... وزيرة الرياضة الكندية تعجز عن الإجابة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي!

نبيل اسماعيل قال... غرور ونفاق وزيرة الرياضة الكندية هو امتداد لغرور ونفاق كل ساسة الغرب فلتذهب المُثل والمبادىء للجحيم إذا هددت سيادتهم على العالم.. الغرب اصبح امبراطورية الشر.

وغرد هذا انا... وزيرة الرياضة الكندية تريد خروج الروس والبيلاروسيين من الأولمبياد لقصفهم أوكرانيا. لكن عند سؤالها ماذا عن الإسرائيليين والكنديين والأمريكيين لقصفهم ليبيا وأفغانستان والعراق وفلسطين سارعت بالهرب.

بأداء يشبه البشر، "تشات جي بي ت" تتحدى من جديد وتُطلق نُسخة رابعة من تقنية الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تشغيل روبوت الدردشة الشهير. فقد كشفت الشركة المصنعة أخيرا النقاب عن أحدث إصداراتها لنماذج الذكاء الاصطناعي "GPT- 4"، وهو برنامج روبوتي للمحادثة وتكوين المحتوى اللغوي، قيل إنه كان قيد التطوير بسرية تامة طوال العام الماضي.

وغرد علماء ومبدعون معاصرون ... تشات جي بي تي الروبوت الذي سيغير شكل حياتنا أصبح روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" حديث كل المهتمين بتقنيات الذكاء_الاصطناعي بل إن شركة "جوجل" اعتبرته تهديدًا لعرشها.

وكتب مركز الجُمان... الذكاء الاصطناعي يتحرك أسرع من الذكاء الطبيعي بمراحل لعدة أسباب، بالتالي، غالباً ستُفقد السيطرة على"الاصطناعي" الذي سيتسبب -غالباً - بالطوفان بل بـ "التسونامي" المدمر.

وقال مشعل.... تشات جي بي تي قوي جدا والله شيء مخيف وظايفنا في خطر.

أثّرت الإضرابات الضخمة في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد، هذا الأسبوع، في خدمات جمع القمامة في العاصمة الفرنسية، حيث توجد أكوام من النفايات في العديد من شوارع المدينة، بما في ذلك تلك القريبة من المعالم الأثرية مثل برج إيفل وقوس النصر.

وغرد جبار اكرم... باريس اليوم ... تذكرت ماكرون لما كان في لبنان وعلق على النفايات ... الايام دول.. فرنسا تغرق في النفايات.

وغردت حسيبة... فرنسا تغرق في النفايات.. هنا يستمر عمال النظافة بالإضراب محتجين على قانون التقاعد، ومعهم يواصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تركيب" صور لماكرون يجلس على تلال من النفايات.

وكتب السهم ... باريس تغرق في النفايات إثر إضراب طاقم وعمال النظافة في العاصمة الفرنسية.. حيث أصبحت القمامة تشكل خطر بئيي.

