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كندا تعلن إجراءات تسهل تمديد إقامة السوريين على أراضيها

كندا تعلن إجراءات تسهل تمديد إقامة السوريين على أراضيها
الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة الكندية إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل بقاء المواطنين السوريين الموجودين في كندا، بعد شهر من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في البلدين.

العالم - الأميركيتان

وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة في بيان "سيتمكن المواطنون السوريون من مواصلة الدراسة أو العمل أو زيارة الأسرة من خلال التقدم بطلب للحصول على تمديد مجاني لوضعهم".

وصار بإمكانهم مثلا التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل يسمح للأجنبي بالعمل لفترة محددة.

وأضافت الوزارة "هذه الإجراءات ستسهل على المواطنين السوريين تمديد وضعهم المؤقت في كندا".

ستكون الإجراءات سارية المفعول من 29 مارس حتى 25 سبتمبر.

يأتي هذا الإعلان بعد عشرة أيام من حض الأمم المتحدة المجتمع الدولي على تسريع إعادة توطين اللاجئين السوريين من المناطق المتضررة من الزلزال في بلدان مضيفة أخرى.

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كندا تعلن إجراءات تسهل تمديد إقامة السوريين على أراضيها

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