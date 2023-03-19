كندا تعلن إجراءات تسهل تمديد إقامة السوريين على أراضيها

العالم - الأميركيتان

وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة في بيان "سيتمكن المواطنون السوريون من مواصلة الدراسة أو العمل أو زيارة الأسرة من خلال التقدم بطلب للحصول على تمديد مجاني لوضعهم".

وصار بإمكانهم مثلا التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل يسمح للأجنبي بالعمل لفترة محددة.

وأضافت الوزارة "هذه الإجراءات ستسهل على المواطنين السوريين تمديد وضعهم المؤقت في كندا".

ستكون الإجراءات سارية المفعول من 29 مارس حتى 25 سبتمبر.

يأتي هذا الإعلان بعد عشرة أيام من حض الأمم المتحدة المجتمع الدولي على تسريع إعادة توطين اللاجئين السوريين من المناطق المتضررة من الزلزال في بلدان مضيفة أخرى.