الانفتاح الايراني علی دول الجوار والتفرغ للعدو الأساسي

العالم - خاص بالعالم

وقال د. نبيل سرور في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"التفاهم السعودي - الايراني أرسی علاقات ايجابية بين أکبر مکونين سياسيين في المنطقة بما يمثلان من ثقل سياسي وهذا التقارب جمد الکثير من الملفات الساخنة والمشتعلة.

وتوقع ان يفضي تجميد الملفات الساخنة الی افساح المجال لتحديد العدو الاساسي للمنطقة وهو العدو الاسرائيلي والولايات المتحدة الاميرکية بما تمثل من قوة هيمنة في المنطقة.

وأکد ان ايران کانت واعية لکل ما يجري في منطقة الخليج (الفارسي) وتدرک ان عمليات التطبيع في المنطقة تجري تحت عنوان التخويف من ايران لهذا توجهت ايران بالانفتاح علی دول مجلس التعاون لما فيه من مصالح علی المستوی الأمني والسياسي من أجل التفرغ للأعداء الحقيقيين والواضحين في المنطقة.

وتشهد منطقة الخليج الفارسي تحرکات مکثفة من أجل تعزيز العلاقات بين ايران ودول الجوار شملت السعودية والبحرين والامارات والکويت.