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مقتل صهيوني طعنا في مستوطنة 'سابير' بالأغوار

مقتل صهيوني طعنا في مستوطنة 'سابير' بالأغوار
الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

قُتل مستوطن صهيوني، صباح اليوم الأحد، طعنا في منطقة وادي عربة، بمنطقة الأغوار الشمالية، شرق الضفة الغربية المحتلة، دون معرفة خلفية الحادثة.

العالم - الإحتلال

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن مستوطنا قتل في حادثة طعن قرب مدخل مستوطنة "سابير" في وادي عربة بالأغوار، منوهة إلى أن "الشرطة الإسرائيلية تحقق في خلفية الحادث".

وفي شهر فبراير الماضي، قُتل 8 جنود ومستوطنين صهاينة، وأصيب 43 آخرون بجراح مختلفة، في 1177 عملا مقاوما نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.

وارتفع عدد قتلى جنود الاحتلال والمستوطنين منذ بداية عام 2023 إلى 15 قتيلًا، خلال شهرين فقط (يناير وفبراير)، بما يعادل نصف القتلى الصهاينة في العام المنصرم 2022 بأكمله والبالغ 33 قتيلاً.

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