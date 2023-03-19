كيسينجر: التقارب الايراني السعودي سيشكل شرق أوسط جديد

العالم - خاص بالعالم

وقال يحيی حرب في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان اتفاق بكين بين ايران والسعودية، أهم حدث شهدته السنوات الاخيرة وهو حدث محوري وأساسي وجوهري.

وأضاف حرب ان الكاتب والصحفي الاميركي الشهير ديفيد اغناتيوس، نقل عن كيسينجر قوله بأن هذا الاتفاق وانحياز السعودية الی المحور الايراني ربما يشكل نقطة انطلاق لشرق أوسط جديد لتغيير هيكلية المنطقة.

وأشار الی ان "الشرق الاوسط الجديد" عبارة مستخدمة منذ عقدين من الزمن، خاضت اميركا من أجلها حروب واحتلت دول ودمرت بلدان وعملت اميركا والصهاينة من أجلها اثارة فتن مذهبية وطائفية وحروب أهلية وانبتت عدداً كبيراً من التنظيمات الارهابية والمخربة، كل ذلك من أجل خلق شرق أوسط جديد، واليوم يأتي الاتفاق بين ايران والسعودية ليكن بحجم كل تلك الاحداث ليلغي كل تلك الاحداث وكل مفاعيل تلك السياسات الاميركي ويؤسس هو لشرق أوسط جديد أو لإعادة تشكيل المنطقة.

وأكد ان هذا الاتفاق يفوق علاقات دولتين، بل هناك نهجان كانا يتصادمان في المنطقة واليوم توحد هذان النهجان في نهج واحد واقتربا ليصبحا نهجاً واحداً وهذا انعكس تماماً علی العلاقات بين ايران ودول المنطقة ما تبلور في زيارة شمخاني الی الامارات وتصريحات المسؤولين البحرينيين والكويتيين ومختلف دول المنطقة.

وأشار الی ترحيب الشعوب العربية لهذا التوافق، مؤكداً انها كانت تتلهف لهذا الاتفاق لأن ما عانته الأمة لم يكن خلافاً بين دولتين بل صراعاً مريراً بين نهجين، استغلته الصهيونية واستطاعت ان تخترق من خلال هذا الصراع الجسد العربي وتروج للتطبيع والان أصبحت كل هذه الخطط معرضة للصدمة والانكسار.