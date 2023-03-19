توقيع 8 اتفاقيات مع انطلاق ملتقى الأعمال السعودي التركي

العالم-السعودية

وافتتحت فعاليات الملتقى برعاية وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي ونظيره التركي محمد موش، وتشارك فيه أكثر من 170 شركة وعلامة تجارية تركية، وهو أول معرضٍ للمنتجات التصديرية التركية (ترك إكسبو 2023).

وبحسب ما ذكرت صحيفة "عاجل" المحلية، قال وزير التجارة التركي محمد موش في كلمته خلال الملتقى، إن هناك ارتفاعاً في النمو التجاري بين الرياض وأنقرة، مشيراً إلى وجود جهود مستمرة من أجل زيادة الاستثمار بين البلدين.

وأضاف: "نحن نسير في طريقنا الآن للعمل على زيادة سرعة النمو التجاري، وسنواصل جهودنا من أجل زيادة ذلك، وفي نفس الوقت كيف سنكون داخل المشروعات العملاقة".

ووفق قناة الإخبارية السعودية، جرى توقيع 8 اتفاقيات حتى الآن، وذلك في الساعات الأولى من انطلاق فعاليات الملتقى.

ويعد هذا الملتقى الذي يقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية معرضاً متخصصاً في المنتجات التصديرية التركية.

واتفق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارتين متبادلتين بين الجانبين، على "إطلاق حقبة جديدة من التعاون في العلاقات الثنائية، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية".