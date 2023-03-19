بدء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في كازاخستان +فيديو

العالم - آسيا والباسفيك

وذلك في علامة على الانفتاح الديمقراطي الخجول، على الرغم من الردود الاستبدادية المستمرة في أكبر دولة في آسيا الوسطى.

وفُتحت صناديق الاقتراع عند الساحة السابعة صباحا (الواحدة بتوقيت غرينتش).

وأدلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف بصوته في وقت مبكر، عند نحو الساعة الثامنة صباحا.

ويمكن في هذه الانتخابات، لمرشحين غير منتمين إلى أحزاب، تقديم ترشيحهم، في سابقة منذ العام 2004. كما تم تخصيص حصّة 30% للنساء والشباب والأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وقد أنعشت هذه التغييرات إلى حد ما المشهد السياسي في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة المتاخمة لروسيا والصين، والتي شهدت أحداث شغب دامية في كانون الثاني 2022.