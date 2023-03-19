قطار تعزيز العلاقات مع دول جوار ايران، يصل الی العراق

العالم - العراق

ضمن تعزيز الاطر الدبلوماسية والسياسية والامنية مع دول الجوار، زار امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني العراق، حيث اجرى لقاءات هامة مع المسؤولين العراقيين توجت بتوقيع اتفاقية امنية مع الجانب العراقي.

شمخاني التقى بمستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي حيث تم توقيع محضر امني مشترك، تضمن التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة. وتعالج الاتفاقية الامنية بين العراق وايران التحدي الامني الناجم عن نشاطات الجماعات المسلحة الارهابية في كردستان العراق. وثيقة جرى بحثها منذ عدة أشهر من قبل كبار المسؤولين الأمنيين في البلدين.

وقبل توقيع الاتفاقية التقى امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وخلال اللقاء اكد السوداني موقف بغداد الثابت والرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أيّ من دول الجوار، او ان تكون مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة. شمخاني وخلال اللقاء جدد شكره للدور العراقي في جولات الحوار التي جرت بين الجانبين الإيراني والسعودي. اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع السياسية بالمنطقة، وآفاق التعاون المشترك.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأيراني علي شمخاني كان وصل بغداد الاحد، تلبيةً لدعوة نظيرِه العراقي قاسم الأعرجي. ولدى وصوله الى بغداد زار شمخاني النصب التذكاري للشهيد القائد الفريق قاسم سليماني والشهيد القائد ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد. وفي هذا الخصوص بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، وأمين المجلس الاعلى للامن القومي الإيراني علي شمخاني، الاجراءات القضائية الخاصة بجريمة المطار.

ويشارك شمخاني في مؤتمرِ 'حوار بغداد'، الذي تشرف عليه رئاسةُ الوزراء العراقية والأمن الوطني. وتأتي هذه الزيارة بعد قيامِ شمخاني بزيارتين هامتين للصين توجت باعلان اتفاق اعادة العلاقات الايرانية السعودية، والإمارات قبل أيام التقى خلالها نظيره الاماراتي، طحنون بن زايد، حيث تم التأكيد على وجوب إحلال التعاون في منطقة الخليج الفارسي محل الخلاف والعداء. ما يعكس استراتيجية ايران الحالية على صعيد السياسة الخارجية فيما يخص التعاون الشامل والمستدام مع دول الجوار، وتعزيز الامن والاستقرار و الرخاء لشعوب المنطقة.