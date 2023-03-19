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السعودية: المحكمة العليا تدعو إلى تحرى رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء

السعودية: المحكمة العليا تدعو إلى تحرى رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء
الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

دعت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكةـ إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء المقبل حسب تقويم أم القرى، جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا ، وفق "واس" .

العالم - السعودية

وجاء نص الإعلان كما يلى: "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (167 / هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1444هـ، أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 2 / 2023م، هو غرة شهر شعبان لعام 1444هـ، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 21 / 3 / 2023م.

أضاف نص الإعلان: ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بوساطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

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السعودية: المحكمة العليا تدعو إلى تحرى رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء

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