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كيف استطاعت امريكا التحكم باقتصاد العالم وتخريب اقتصادات الدول؟

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

اكد الباحث الاقتصادي والمالي د. عماد عكوش، ان كل ما يحدث اليوم في المنطقة والعالم انما يجري لتحقيق اهداف اقتصادية، موضحاً ان الغطرسة الامريكية تجلت اليوم بشكل فاضح في الحرب الاوكرانية الروسية، وكيف استفادت الشركات الامريكية الى ابعد الحدود من هذه الحرب.

وقال عكوش في حديث لقناة العالم خلال برنامج "نوافذ": ان شركات الطاقة الامريكية حققت ارباحاً حوالي 200 مليار دولار في العام الماضي، وايضاً على مستوى الزراعة نعلم ان الولايات المتحدة هي من اهم مصدري الحبوب والزيوت على مستوى العالم، حيث كانت روسيا تتصدر عملية التصدير لكن بعد هذه الحرب اصبحت امريكا تتصدر هذه الدول وباسعار مرتفعة جداً، اضافة الى بيعها الغاز للاتحاد الاوروبي بأربعة اضعاف ما كانت تبيعه روسيا لهذه الدول.

من جانبه، اكد استاذ في العلوم السياسية والقانون الدولي د. علي فضل الله، ان تفوق الولايات المتحدة الامريكية على مستوى الاقتصاد منذ القرن التاسع عشر، مكنها لاحقاً من لعب دور كبير على مستوى العالم، مشيراً الى ان امريكا قامت بعد الحرب العالمية الثانية باعادة بناء اوروبا في مناطق النزاعات والحروب معتبراً ان اعادة البناء هي جزء من الحرب الاقتصادية احياناً.

بدوره، اكد استاذ في الجغرافيا السياسية د. عماد الدين الحمروني، ان ما يدور من صراعات في العالم هو صراع حول السلطة والاقتصاد، مشيراً الى ان شعوب امريكا وكندا واستراليا عندما نشأت واستوطنت هذه المناطق كانت لديها نشأة اقتصادية، بمعنى انها جاءت للسيطرة على السلطة الاقتصادية، واستطاعت الولايات المتحدة الامريكية ان تبني قوة زراعية ثم تحولت شيئاً فشيئاً الى قوة صناعية ثم تحولت الى قوة اقتصادية والى قوة مالية والآن تحولت الى قوة تكنولوجية متقدمة جداً، بالتالي فان ادوات التحكم والسيطرة في العالم هي ادوات امريكية بامتياز، التي قامت على النهب والهيمنة على السلطة بالقوة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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