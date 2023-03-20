رئيس الجمهورية يصل محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد

العالم - ايران

وكان في استقبال رئيس الجمهورية، لدى وصوله مطار "اية الله جمي" الدولي في مدينة ابادان، كل من محافظ خوزستان وممثل الولي الفقيه لدى المحافظة، وعدد من نواب البرلمان عن اهالي خوزستان ومسؤولين اخرين.

يذكر، ان "اية الله رئيسي" قام 4 مرات بزيارة خوزستان خلال العام الجاري (الايراني – ينتهي في 21 اذار / مارس 2023)، من اجل تفقد المشاريع الانمائية التي كان قد اوعز بها في هذه المحافظة.

وتقدر تكلفة المرحلة الثانية من مشروع تطوير مصفاة ابادان التي سيرعى الرئيس الايراني مراسم تدشينها اليوم، 102 مليار دولار؛ وتتضمن العديد من المراحل، بما في ذلك : انشاء خط تكرير جديد للنفط بسعة 210 الاف برميل يوميا، وتطوير جودة المنتجات وفق معاير "يورو 5"، مع خفض نسبة التلوث البيئي وخفض نسبة المازوت من 45 الى 26 في المائية، ورفع حجم انتاج الغاز المسال الى 53% والديزل الى 23% والبنزين الى 6%، الى جانب توفير فرص عمل مباشرة لما يبلغ 7 الاف شخص من ابناء المحافظة.

وعليه، فإن الهدف من هذا المشروع، يكمن في استكمال سلسلة الاجراءات البنيوية التي تبنتها الحكومة الايرانية بقيادة اية الله رئيسي لمواجهة الحظر عبر تحويل النفط الخام ومكثفات الغاز الى منتجات نفطية مع تطوير جودتها.