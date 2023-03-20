برلمان ليبيا يعقد جلسة اليوم لتسمية أعضائه في لجنة إعداد القوانين الانتخابية

العالم-ليبيا

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق،إن رئاسة المجلس دعت أعضاء المجلس لـ"جلسة رسمية"، اليوم الاثنين، لمناقشة ملفات عدة، من بينها "تسمية أعضاء اللجنة المشتركة لإعداد مشاريع قوانين الانتخابات، وفقاً للمادة (30) فقرة (ب) من التعديل الدستوري".

وتنص هذه الفقرة من الإعلان الدستوري، الذي أصدره مجلس النواب مطلع فبراير الماضي، على "تشكيل لجنة مشتركة من قبل مجلسي النواب والدولة بواقع ستة (6) أعضاء عن كل مجلس، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس، وذلك لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات".

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد هدد في لقاء تلفزيوني، سابقا، بإمكانية مضي مجلس النواب بشكل أحادي في إعداد القوانين الانتخابية، متهماً مجلس الدولة بالقصور، وملمّحاً إلى إمكانية إصدار مجلس النواب خارطة طريق جديدة إذا فشل في التوافق مع مجلس الدولة.