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اليونيسف ستقدم مساعدة نقدية للطلاب السوريين في لبنان

اليونيسف ستقدم مساعدة نقدية للطلاب السوريين في لبنان
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

افادت مصادر تربوية في النبطية جنوب لبنان بأن اليونيسف راسلت المديرية العامة لوزارة التربية حول اطلاقها برنامج المساعدة النقدية للتعليم، وهو يشمل الطلاب السوريين في صفوف الأول الأساسي والسابع والثامن والتاسع والطلاب اللبنانيين فقط في الصف الأول.

العالم- لبنان

واشارت المصادر إلى أن المساعدة تهدف إلى دعم الأسر على تغطية النفاقات غير المباشرة المتعلقة بالتعليم، كتكاليف المواصلات أو أي مصاريف ضرورية أخرى، لكي يشارك الطفل في المدرسة بإنتظام ويكمل عامه الدراسي.

ولفتت المصادر إلى أن قيمة المساعدة النقدية تبلغ 20 دولاراً أميركياً في الشهر، خلال الفترة الممتدة من شهر آذار إلى شهر حزيران.

واكدت أن المديرية العامة وافقت على قبول الهبة التي تهدف إلى دعم المدارس الرسمية، لكنها رأت أن تقديم 20 دولاراً للطلاب اللبنانيين في الصف الأول أساسي فقط هو لزوم ما لا يلزم، أمام تقديم المبلغ للطلاب السوريين في 4 صفوف.

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