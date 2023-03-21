وثائق مشتركة بين موسكو وبكين منها تعميق الشراكة الاستراتيجية

العالم - خاص بالعالم

المحادثات بين الزعيمين تناولت عددا من الوثائق المشتركة ،اهمها تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة وخطة تنمية وتعاون اقتصادي.

وحول العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا اوضح الكرملين إن الرئيسين بوتين وشي جين بينغ تبادلا وجهات النظر باستفاضة ،وناقشا خطة صينية للسلام، دون الخوض في التفاصيل.

وعلى هامش زيارته لموسكو اكد الرئيس الصيني أن بكين ستواصل جعل العلاقات مع روسيا أولوية معتبرا ان البلدين قوتان كبريان جارتان وشريكان استراتيجيان، ما يؤشر لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين البلدين.



وفي المقلب الاخر حل رئيس الوزراء الياباني فوميو شيكيدا بشكل مفاجئ زائرا في كييف ..وسائل اعلام اوكرانية قالت ان شيكيدا سيجدد لكييف دعم وتضامن اليابان ومجموعة الدول السبع التي تستضيفها طوكيو لهذا العام.

وربما ليست من قبيل المصادفة اعلان القوات الجوية الروسية تحليق طائرات استراتيجية نووية بالقرب من اليابان تزامنا مع زيارة شيكيدا الى كييف في ما يبدو بأنه رسائل روسية عابرة للحدود.



وضمن التورط البريطاني في الحرب بأوكرانيا ،تعهد نائب وزير الدفاع أنابيل غولدي بنقل ذخيرة اليورانيوم المخصب من لندن إلى كييف.كما اعلنت بولندا افتتاح أول قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على أراضيها ،بهدف دعم البنية التحتية للقوات الأمريكية المتمركزة في بولندا.



ميدانيا أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط مقاتلة أوكرانية في دونيتسك وعشرات المسيرات وتصفية نحو اربعمئة جندي أوكراني وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور في باخموت وكوبيانسك ،وكراسني ليمانسك،وخيرسون.



ووسط تضارب في الانباء، أعلنت السلطات الروسية اسقاط طائرات مسيرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم قرب مدينة دجانكوي، مقابل اعلان أوكرانيا تدمير صواريخ كروز روسية في انفجار في شبه جزيرة القرم أثناء نقلها على السكك الحديد.

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