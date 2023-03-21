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غضب مواقع التواصل ضد قيام جنود أوكران بحرق القرآن

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

بينما تحظى أوكرانيا بتعاطف واسع لدى الدول الغربية، لاسيما الحكومات، تتكشف الحرب في اوكرانيا عن ممارسات لاإنسانية.

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وآخر هذه الممارسات قيام جنود أوكران بتدنيس وحرق المصحف الشريف. الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل وقيل إنه لجنود أوكران أشعل غضبا واسعا.

في مجال اخر، أصبح بتسلئيل سموتريتش أضحوكة في الولايات المتحدة. وزير المالية في الكيان الإسرائيلي زار الولايات المتحدة للترويج لسياسته العنصرية. لكنه أصبح عرضة للسخرية بسبب تحدثه باللغة الإنجليزية بشكل مريع.

اما في فرنسا، فتحولت باريس إلى ساحة معارك بين المحتجين على قانون التقاعد والشرطة، والقمامة تملأ شوارعها وهبطت شعبية إيمانويل ماكرون الی أدنى مستوياتها.

في لبنان، قامت الصحفية بتول عبدالله بتصوير تقديمها مساعدات لعائلة تعيش أوضاع صعبة جداً، ما أثار جدلاً واسعاً علی مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين انها تستغل الاوضاع السيئة لتسجيل ترند.

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