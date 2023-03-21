هنية: تصريحات سموتيرتش تعبير عن رغبة في التطهير العرقي وتنذر بتكرار مجازر 48

العالم-فلسطين

وأضاف أن إن ما قاله من توجهات بحق الأردن الشقيق تكشف العقيدة السياسية للكيان الإسرائيلي وتدلل بأن الخطر على الأردن هو ذاته الخطر على فلسطين بما يستوجب إدارة حوار استراتيجي مع الأردن لمواجهة هذه التوجهات الخطيرة.

ودعا هنية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه السياسة الإرهابية المتعارضة مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية كافة.

وكان وزير مالية الاحتلال استخدم خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس في "باريس"، خريطة الكيان الإسرائيلي تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يمثل تصرفاً تحريضياً أرعناً، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.