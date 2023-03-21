الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣
٠٥:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

هنية: تصريحات سموتيرتش تعبير عن رغبة في التطهير العرقي وتنذر بتكرار مجازر 48

هنية: تصريحات سموتيرتش تعبير عن رغبة في التطهير العرقي وتنذر بتكرار مجازر 48
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية:" إن التصريحات التي أدلى بها ما يسمى وزير المالية في حكومة الاحتلال "بتسلئيل سموتيرتش" تجاه نفي وجود الشعب الفلسطيني شديدة الخطورة، وهي تعبير عن رغبة في التطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتنذر بتكرار المجازر التي وقعت عام 48".

العالم-فلسطين

وأضاف أن إن ما قاله من توجهات بحق الأردن الشقيق تكشف العقيدة السياسية للكيان الإسرائيلي وتدلل بأن الخطر على الأردن هو ذاته الخطر على فلسطين بما يستوجب إدارة حوار استراتيجي مع الأردن لمواجهة هذه التوجهات الخطيرة.

ودعا هنية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه السياسة الإرهابية المتعارضة مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية كافة.

وكان وزير مالية الاحتلال استخدم خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس في "باريس"، خريطة الكيان الإسرائيلي تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يمثل تصرفاً تحريضياً أرعناً، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

روابط ذات صلة

هنية يثمّن جهود الجزائر لنصرة القضية الفلسطينية

هنية: شعبنا ومقاومته لن يسمحا بإجهاض الانتفاضة المتصاعدة في الضفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. هل اتفاق تبادل الاسرى مؤشر لبداية جديدة لموضوع الحرب على اليمن؟

بعد تصريحات سموتيريتش..الأردن يستدعي سفير كيان الاحتلال

رؤساء عدد من الدول يهنئون رئیس الجمهوریة بقدوم عيد النوروز

إتفاق تبادل الأسرى في اليمن وتأثيره على مسار الحرب

سورية تستهجن عقد مؤتمر لدعم متضرري الزلزال دون التنسيق معها

هنية: تصريحات سموتيرتش تعبير عن رغبة في التطهير العرقي وتنذر بتكرار مجازر 48