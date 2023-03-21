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الرئيس التونسي: لسنا تحت الانتداب ولا تحت الحماية

الرئيس التونسي: لسنا تحت الانتداب ولا تحت الحماية
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس التونسي "قيس سعيد" على رفض التدخلات في الشؤون الداخلية التونسية، مؤكدا أن بلاده ليست تحت الانتداب ولا تحت الحماية ولا تحت أي نوع من أنواع الوصاية.

العالم - تونس

وخلال زيارة إلى ولاية القيروان بمناسبة عيد الاستقلال، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: "سيادة تونس الوطنية سنحميها ونرفض مرة أخرى من يتدخل في شؤوننا لأننا لسنا تحت الانتداب ولا تحت الحماية ولا تحت أي نوع من أنواع الوصاية.. سيادتنا لن نفرط فيها لأحد".

وأضاف سعيد: "مات واستشهد الكثيرون ودفع الكثيرون من حرياتهم في غياهب السجون من أجل أن تكون تونس حرة مستقلة..قادرون أن نقدم لهم الدروس في الحريات والحقوق والدساتير"، مشيرا إلى أن من وقع اتفاق "باردو" خان الوطن وخان التونسيين .

وأكمل: "ما تحقق في تونس بعد 25 يوليو 2021، هو من قبيل المعجزات..إجراءات 25 يوليو اتخذتها بيني وبين نفسي بعد زيارتي إلى المستشفى الجهوي بالرديف حيث لا ماء ولا كهرباء ولا أكسجين..إجراءات 25 يوليو 2021 جاءت لتصحيح المسار وتحقيق أهداف الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة، ودستور 2014 جاء لتفجير الدولة" حسب تعبيره.

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